Суд отклонил иск "Нафтогаза" к Еврокомиссии по доступу "Газпрома" к OPAL
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Общий суд Евросоюза отклонил иск украинского "Нафтогаза" против Еврокомиссии с требованием отменить решение, которое позволяет российскому "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода Opal.
Европейский суд юстиции общей юрисдикции отклонил иск украинского "Нафтогаза" к Еврокомиссии по расширению доступа российского "Газпрома" к газопроводу OPAL, передает ТАСС.
Иск отклонен, стороны самостоятельно оплачивают свои издержки, дело закрыто", - сообщили в суде.
В октябре 2016 года ЕК разрешила "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода Opal с 50% до 90%. В свою очередь "Нафтогаз" в марте 2017 подал иск в общий суд ЕС против ЕК, считая, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.
Аналогичный иск в декабре 2016 подала польская транспортная компания PGNiG, этот иск остается в рассмотрении.
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