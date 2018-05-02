14:35, 02 мая 2018

Боевики покинут без боя свой последний оплот на севере Хомса

Теги:  минобороны  боевики  Сирийский конфликт

Боевики согласились покинуть последний оплот в Сирии на границе Хамы и Хомса. Договоренность была достигнута при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон.

Последний оплот боевиков в Сирии на границе Хамы и Хомса будет освобожден в течение двух дней, передает "ТВ Центр".  При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон удалось договориться о мирном выводе бандформирований. Благодаря этому впервые за шесть лет будет открыта крупнейшая транспортная артерия, связывающая две провинции.

Автодорожное сообщение сейчас активно восстанавливается по всей стране. В районе Восточный Каламун после разминирования возобновилось движение гражданского транспорта - легковых машин и особенно популярных в арабской республике мопедов и мотоциклов. Постепенно открываются специализированные магазины и мастерские.

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