Боевики покинут без боя свой последний оплот на севере Хомса

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Боевики согласились покинуть последний оплот в Сирии на границе Хамы и Хомса. Договоренность была достигнута при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон.

Последний оплот боевиков в Сирии на границе Хамы и Хомса будет освобожден в течение двух дней, передает "ТВ Центр". При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон удалось договориться о мирном выводе бандформирований. Благодаря этому впервые за шесть лет будет открыта крупнейшая транспортная артерия, связывающая две провинции.

Автодорожное сообщение сейчас активно восстанавливается по всей стране. В районе Восточный Каламун после разминирования возобновилось движение гражданского транспорта - легковых машин и особенно популярных в арабской республике мопедов и мотоциклов. Постепенно открываются специализированные магазины и мастерские.