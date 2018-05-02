При атаке на избирком Ливии погибли 11 человек

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11 человек погибли при атаке террористов на штаб центральной избирательной комиссии Ливии. Еще два человека пострадали. Силовики смогли на месте уничтожить двух боевиков. По предварительным данным, террористы могли захватить заложников.

При нападении на штаб центральной избирательной комиссии Ливии погибли 11 человек, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Триполи, в районе Гут аш-Шааль. Группа вооруженных боевиков атаковала офис избиркома, где в это время проводилась регистрация избирателей. Сейчас в стране идет подготовка к проведению президентских выборов, которые должны состояться до конца текущего года.

Среди террористов, которые напали на избирком, были смертники. Силовикам удалось уничтожить двух боевиков. По предварительным данным, террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане.

На данный момент боестолкновения силовиков с экстремистами продолжаются, слышна перестрелка.