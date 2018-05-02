Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию семьям жертв терактов 9/11

Теги: иран суд сша Теракт компенсация

Американский суд обязал Иран выплатить более шести миллиардов долларов семьям погибших при терактах 11 сентября 2001 года. По мнению суда, Тегеран оказывал материальную помощь террористам. Тем не менее, спецкомиссия по расследованию терактов ранее не нашла прямых доказательств причастности Ирана.

Американский суд обязал Иран выплатить более шести миллиардов долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября, сообщает РИА Новости.

По мнению суда, Тегеран оказывал материальную помощь террористам, таким образом, Исламская Республика Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек. Тем не менее спецкомиссия по расследованию терактов 11 сентября ранее не нашла прямых доказательств причастности Ирана.

Иран обязали выплатить 12,5 миллиона долларов каждому супругу, по 8,5 миллиона долларов родителю и ребенку и по 4,25 миллиона долларов брату/сестре погибших.

Осенью 2016 года конгресс США принял закон, разрешающий американским судам привлекать к ответственности за терроризм целые государства.

11 сентября 2001 года 19 террористов, имеющих отношение к "Аль-Каиде" (запрещена в России – прим. ред.), захватили четыре пассажирских лайнера и направили их в сторону башен-близнецов Всемирного торгового центра. Жертвами теракта стали 2977 человек, среди них граждане США и еще 91 государства, в том числе 96 граждан и выходцев из стран бывшего СССР.

Читайте также:

9/11: День, который изменил Америку

Эксперты назвали признание вины Ирана в терактах 9/11 давлением на Тегеран

В Нью-Йорке на месте башен-близнецов открыта "Башня Свободы"