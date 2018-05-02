Путин встретится с Инфантино в Сочи

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Президент России Владимир Путин проведет 3 мая заседание набсовета по подготовке к ЧМ по футболу и встретится с президентом FIFA Джанни Инфантино. Глава государства обсудит готовность стадионов, вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.