15:52, 02 мая 2018

Путин встретится с Инфантино в Сочи

Теги:  Спорт  путин  встреча  чм-2018  инфантино

Президент России Владимир Путин проведет 3 мая заседание набсовета по подготовке к ЧМ по футболу и встретится с президентом FIFA Джанни Инфантино. Глава государства обсудит готовность стадионов, вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.

Президент России Владимир Путин 3 мая проведет в Сочи заседание наблюдательного совета оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу, сообщает РИА Новости.  

Глава государства намерен обсудить готовность стадионов и других объектов инфраструктуры, а также вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.

Помимо этого, Путин встретится с президентом FIFA Джанни Инфантино.

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