Путин встретится с Инфантино в Сочи
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Президент России Владимир Путин проведет 3 мая заседание набсовета по подготовке к ЧМ по футболу и встретится с президентом FIFA Джанни Инфантино. Глава государства обсудит готовность стадионов, вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.
Президент России Владимир Путин 3 мая проведет в Сочи заседание наблюдательного совета оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу, сообщает РИА Новости.
Глава государства намерен обсудить готовность стадионов и других объектов инфраструктуры, а также вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.
Помимо этого, Путин встретится с президентом FIFA Джанни Инфантино.
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