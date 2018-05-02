16:31, 02 мая 2018

Группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море

Теги:  нато  корабль  Армия

В Черное море вошла группа военных кораблей Североатлантического альянса. В частности, речь идет о кораблях Испании, Турции и Германии и Великобритании. Ранее в Минобороны Украины заявили, что ведомство поддерживает присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе.

Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли  в Черное море, об этом пишет украинское издание "Думская".

По информации издания, флагманом соединения является британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37); также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217) и "несколько кораблей поменьше".

Ранее в Минобороны Украины заявили, что ведомство поддерживает присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе.

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