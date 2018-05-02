Группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море
В Черное море вошла группа военных кораблей Североатлантического альянса. В частности, речь идет о кораблях Испании, Турции и Германии и Великобритании. Ранее в Минобороны Украины заявили, что ведомство поддерживает присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе.
Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море, об этом пишет украинское издание "Думская".
По информации издания, флагманом соединения является британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37); также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217) и "несколько кораблей поменьше".
Ранее в Минобороны Украины заявили, что ведомство поддерживает присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе.
Standing #NATO Maritime Group 2 entered the #BlackSea yesterday and welcomed two new members to the group - ��������Romanian Frigate ROS Regele Ferdinand and ��������Bulgarian frigate BGS Drazki | #WelcomeAboard pic.twitter.com/XHs8viZhwh— NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) 2 мая 2018 г.
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