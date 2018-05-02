Группа военных кораблей НАТО вошла в Черное море

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В Черное море вошла группа военных кораблей Североатлантического альянса. В частности, речь идет о кораблях Испании, Турции и Германии и Великобритании. Ранее в Минобороны Украины заявили, что ведомство поддерживает присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе.