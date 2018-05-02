Второй тур выборов премьера Армении пройдет 8 мая

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Второй тур выборов нового премьер-министра Армении пройдет 8 мая, кандидаты пока неизвестны. Накануне парламент страны не смог избрать премьером лидера оппозиции, единственного кандидата Николу Пашиняна, поскольку он набрал всего лишь 45 при необходимых 53 голосов.

Выборы нового премьер-министра Армении пройдут 8 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление спикера парламента страны Ара Баблояна.

"8 мая в 12:00 на специальном заседании парламента Армении начнется обсуждение вопроса о выборах премьер-министра Республики Армения", - говорится в сообщении.

Кандидатов на этот пост пока не выдвинуто.

Накануне парламент страны не смог избрать премьером лидера оппозиции, единственного кандидата Николу Пашиняна, поскольку он набрал всего лишь 45 при необходимых 53 голосов. После поражения Пашинян призвал к тотальной забастовке. В Ереване практически прекратилось движение транспорта, приостановлена работа метро, перекрыта трасса, ведущая в аэропорт.