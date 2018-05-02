Более 100 человек пострадали при землетрясении в Иране
Теги: иран землетрясение пострадавшие Стихия
На юго-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщается о 105 пострадавших. Стихия повредила инфраструктуру и электросети, в некоторых городах не работает мобильная связь.
По меньшей мере 105 человек пострадали при землетрясении на юго-западе Ирана, сообщает "Интерфакс".
32 человека были госпитализированы в местные больницы, еще 65 находятся на амбулаторном лечении. Остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
Стихия повредила инфраструктуру, особенно деревенские дома, электросети, в некоторых городах не работает мобильная связь.
По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки наблюдались в 07:08 по московскому времени в районе северо-запада от города Ясудж. Магнитуда подземных толчков составила 5,2.
Читайте также:
Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию семьям жертв терактов 9/11
Инспекторы МАГАТЭ не выявили нарушений в Иране за время действия ядерной сделки