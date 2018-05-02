Более 100 человек пострадали при землетрясении в Иране

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На юго-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщается о 105 пострадавших. Стихия повредила инфраструктуру и электросети, в некоторых городах не работает мобильная связь.

По меньшей мере 105 человек пострадали при землетрясении на юго-западе Ирана, сообщает "Интерфакс".

32 человека были госпитализированы в местные больницы, еще 65 находятся на амбулаторном лечении. Остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Стихия повредила инфраструктуру, особенно деревенские дома, электросети, в некоторых городах не работает мобильная связь.

По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки наблюдались в 07:08 по московскому времени в районе северо-запада от города Ясудж. Магнитуда подземных толчков составила 5,2.

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