Республиканская партия поддержит Пашиняна на выборах премьера
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Правящая Республиканская партия не будет выдвигать своего кандидата на выборах премьера Армении 8 мая и поддержит того, кто будет выдвинут одной третью депутатов. Остальные три фракции парламента - "Елк", "Дашнацутюн" и "Царукян" - уже заявили, что поддержат "кандидата от народа" Никола Пашиняна.
Правящая Республиканская партия на выборах премьера Армении 8 мая поддержит кандидата, который будет выдвинут депутатами, представляющими одну треть голосов парламента, передает "Интерфакс".
Остальные три фракции парламента - "Елк", "Дашнацутюн" и "Царукян" - уже заявили, что поддержат "кандидата от народа" - лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна.
Ранее стало известно, что второй тур выборов премьера Армении пройдет 8 мая. В ходе первого тура единственный кандидат Пашинян не смог набрать нужное количество голосов, так как Республиканская партия, имеющая большинство мест в парламенте, отказалась его поддержать.