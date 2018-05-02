Республиканская партия поддержит Пашиняна на выборах премьера

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Правящая Республиканская партия не будет выдвигать своего кандидата на выборах премьера Армении 8 мая и поддержит того, кто будет выдвинут одной третью депутатов. Остальные три фракции парламента - "Елк", "Дашнацутюн" и "Царукян" - уже заявили, что поддержат "кандидата от народа" Никола Пашиняна.