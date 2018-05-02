18:25, 02 мая 2018

Республиканская партия поддержит Пашиняна на выборах премьера

Теги:  В мире  выборы  премьер-министр  партия  армения

Правящая Республиканская партия не будет выдвигать своего кандидата на выборах премьера Армении 8 мая и поддержит того, кто будет выдвинут одной третью депутатов. Остальные три фракции парламента - "Елк", "Дашнацутюн" и "Царукян" - уже заявили, что поддержат "кандидата от народа" Никола Пашиняна.

Правящая Республиканская партия на выборах премьера Армении 8 мая поддержит кандидата, который будет выдвинут депутатами, представляющими одну треть голосов парламента, передает "Интерфакс".

Остальные три фракции парламента - "Елк", "Дашнацутюн" и "Царукян" - уже заявили, что поддержат "кандидата от народа" - лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна.

Ранее стало известно, что второй тур выборов премьера Армении пройдет 8 мая. В ходе первого тура единственный кандидат Пашинян не смог набрать нужное количество голосов, так как Республиканская партия, имеющая большинство мест в парламенте, отказалась его поддержать.

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