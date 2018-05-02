Баскская группировка ЭТА объявила о полном прекращении деятельности

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Баскская сепаратистская группировка ЭТА ("Страна Басков и свобода") объявила о полном самороспуске. Организация была создана в 1959 году и выступала за отделение Страны Басков от Испании.

Баскская радикальная группировка ЭТА ("Страна Басков и свобода") заявила о самороспуске и полном прекращении деятельности, сообщает РИА Новости.

"ЭТА приняла решение завершить исторический цикл и свою деятельность, положив конец своему существованию. В связи с этим ЭТА полностью распустила свои структуры, прекратив какую-либо политическую активность", - говорится в заявлении.

При этом в письме группировки говорится, что самороспуск не означает прекращения конфликта в Стране Басков.

"Конфликт не начался с появлением ЭТА и не закончится с прекращением ее существования", - отмечено в сообщении.

В свою очередь министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зоидо заявил, что ЭTA "ничего не добилась убийствами и ничего не добьется так называемым самороспуском". Он пообещал, что полиция продолжить ловить террористов.

ЭТА была создана в 1959 году и выступала за независимость Страны Басков, региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, которые совершила организация, погибли более 820 человек. В 2011 году группировка объявила о прекращении огня, а правительство Испании потребовало ее самороспуска.

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