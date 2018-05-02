В США умер певец Владимир Мулерман
В США на 80-м году жизни умер эстрадный певец Владимир Мулерман, причиной стало онкологическое заболевание. Он известен слушателю по таким песням как "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Как хорошо быть генералом".
В США в возрасте 79 лет скончался популярный во временя СССР эстрадный певец Владимир Мулерман, сообщает ТАСС.
Причиной смерти стало онкологическое заболевание. В последние годы он проживал в Нью-Йорке, в районе Бруклин. О месте и дате похорон будет известно в ближайшее время.
Владимир Мулерман - народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины, первый исполнитель таких песен, как "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Как хорошо быть генералом" и других.
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