Суд вынес третий приговор по делу "приморских партизан"

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Суд огласил третий приговор членам преступной группы, известной как "приморские партизаны". Александр Ковтун и Владимир Илютиков после пересмотра эпизода дела с убийством четверых человек в лесу получили по 25 лет строгого режима, Алексей Нитикин - 23,5 года, Максим Кириллов - 21,5 года, Вадим Ковтун - 8 лет.

Приморский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных приговорил членов преступной группы, которая известна как "приморские партизаны", к длительным срокам лишения свободы, передает "Интерфакс".

Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили наказание в виде 25 лет лишения свободы, Максим Кириллов – 21,5 года, Алексей Никитин - 23,5 года, а Вадим Ковтун - 8 лет лишения свободы. Защита Ковтуна будет обжаловать новый приговор.

Коллегия присяжных заседателей 10 апреля вынесла обвинительный вердикт по делу "приморских партизан". Оно рассматривается во Владивостоке уже в третий раз.

Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенному в сентябре 2009 года. Они признали подсудимых заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначено пожизненное лишение свободы.

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