При крушении военного самолета в США погибли 9 человек

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На борту военно-транспортного самолета С-130 Hercules, рухнувшего в американском штате Джорджия, находились девять человек. Все они погибли. Лайнер упал на автотрассу, никто из водителей не пострадал.

При крушении военно-транспортного самолета С-130 Hercules в США погибли девять человек, сообщает ТАСС.

Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv — Scott Cohen (@scottoftroy) 2 мая 2018 г.

Самолет упал на автотрассу в нескольких километрах от международного аэропорта Саванны.

"Это чудо, что самолет не задел ни одну машину, ни одно строение", - сообщили в полиции.

Самолет принадлежал Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он совершал полет из Саванны (Джорджия) в Тусон (Аризона), где его планировали списать в утиль. О причинах катастрофы пока не сообщается. Последний раз лайнер проходил техническое обслуживание в апреле.

Local members currently on scene assisting with clean up. pic.twitter.com/lSuRcqTx56 — IAFF574 Savannah (@IAFF574) 2 мая 2018 г.

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