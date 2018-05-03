Патриарх Кирилл проведет панихиду по погибшим в кемеровском ТЦ

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3 мая, на 40-й день после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", Кемерово посетит патриарх Кирилл. Глава Русской православной церкви возложит цветы к месту трагедии, проведет богослужение в Знаменском соборе и встретится с родственниками погибших.

Сороковой день с момента страшной трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". В Кемерове патриарх Кирилл в память о погибших совершит панихиду, передает "ТВ Центр".

Богослужения пройдут во всех православных храмах страны. Мемориальный вечер состоится и в московской консерватории. Все вырученные от концерта средства будут направлены в фонд помощи жертвам трагедии. 25 марта крупный пожар в развлекательном центре унес жизни 60 человек, большинство из них - дети.

Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В выходной день там было много людей. Уголовное дело возбуждено по трем статьям. Обвинение уже предъявлены восьми фигурантам. Все они находятся под арестом.

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