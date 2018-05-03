Полное разминирование сирийской Думы займет три месяца

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В освобожденном от исламистов городе Дума идет тотальное разминирование. Сирийские саперы уже обезвредили более тысячи мин, полторы тонны взрывчатки и четыре тысячи самодельных взрывных устройств. Найденные боеприпасы, судя по маркировке, произведены в странах НАТО. Полное разминирование города займет три месяца.

Взрывы в Восточной Гуте уже не пугают местных жителей. Люди знают - это работают саперы. Квартал за кварталом они освобождают населенные пункты от взрывоопасных предметов, передает "ТВ Центр".

Это минное поле (см. видео) сейчас не опасно. Сирийские саперы временно разложили под открытым небом свои находки. Но все равно становится страшно при мысли, какой урон могли нанести эти боеприпасы. Изучаем маркировки. США, Франция, Великобритания. В поставках боевики недостатка не испытывали.

"Город разделен на кварталы. И в каждом работает группа из офицера и десяти саперов. Очень помогают жители домов, подсказывают, где искать. В среднем каждая из групп обнаруживает по 250 килограммов боеприпасов в день", - рассказал сапер сирийской армии Махмуд Заарун.

По словам саперов, помощь жителей действительно бесценна. После освобождения Восточной Гуты люди торопятся вернуться в свои дома, но, заранее получив инструкции по безопасности, соблюдают осторожность, незамедлительно сообщая о смертоносных находках. А они тут повсеместно. И не только боеприпасы, но и средства для их запуска: самодельные гранатометы, минометы и даже системы залпового огня.

И еще одно свидетельство того, чем занимались на подконтрольной им территории участники так называемой вооруженной оппозиции, поддерживаемой Западом. Многокилометровые подземные тоннели они использовали для оперативного перемещения по населенным пунктам, а подвалы домов и даже мечетей переоборудовали в кустарные мини-цеха по производству вооружения и боеприпасов. Необходимое оборудование - станки и инструменты - боевики попросту забирали из мастерских жителей Гуты, как правило, силой. О технологичности производства и высокой точности оружия не могло быть и речи, но и того качества, которого удавалось достичь, было достаточно для неприцельного огня по жилым кварталам ближайших населенных пунктов и сирийской столицы - Дамаска. Количество жертв таких обстрелов за семь лет войны исчисляется тысячами.

"Все это мы собрали и продолжаем собирать в разных городах Восточной Гуты. Есть и самоделки. Есть и снаряды и мины, произведенные в странах НАТО. Будем думать, что с ними делать дальше", - показал две мины сирийский сапер Нуфаль Ашфур.

Не исключено также, что после войны в Сирии может быть создан музей, отдельное место в котором займут "трофеи" из Восточной Гуты: минометы, гранатометы и гаубицы - как напоминание о том времени, когда участники незаконных вооруженных формирований, поддерживаемые рядом западных стран, терроризировали местное население. А вот практически все боеприпасы будут уничтожены. Ежедневно в пригородах Дамаска звучат несколько десятков таких взрывов. Теперь уже мирных.

С каждым днем опасных находок в населенных пунктах Восточной Гуты становится все меньше и меньше, но боеприпасов и вооружения, оставленных боевиками, так много, что полное разминирование и зачистка территории займет еще около трех месяцев.

Алексей Платонов, Александр Терентьев. "ТВ Центр". Сирия.

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