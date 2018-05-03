Почти 100 тыс. га леса горит в регионах России

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За прошедшие сутки на территории России потушили более 140 очагов возгорания на площади 40 тысяч гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана. Тем не менее, сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Амурской области. Там действует режим ЧС. В Приморье пожарные пытаются справиться с возгоранием на территории национального парка. А в Иркутской области от огня удалось отстоять поселок.

80 лесных пожаров продолжают бушевать на общей площади почти 100 тысяч гектаров. Три четверти территории, охваченной огнем, приходится на Амурскую область. Там режим чрезвычайной ситуации длится уже почти месяц. На данный момент Федеральная служба авиалесоохраны зафиксировала 13 крупных термоточек. В ликвидации пожаров активное участие принимает авиация, передает "ТВ Центр".

"Выполнили рейс на пожаротушение на самолете Ил-76. В район Магдагачи. Населенный пункт Талбузино. Огонь поступал с севера. Двумя заходами сделали сброс. 42 тонны воды. Экипаж справился. Сделал свою работу и вернулся обратно на базу", - рассказал штурман самолёта Ил-76 МЧС России Юрий Хамидулин.

Благодаря работе авиации удалось не допустить распространения пожара в сторону нескольких поселков с населением более тысячи человек. С воздуха также проводят мониторинг ситуации, доставляют в районы необходимые грузы и специалистов. На переднем крае борьбы со стихией пожарные десантники. Их забрасывают в труднодоступную и болотистую местность. Крупные пожары зафиксированы в Забайкалье, там введен режим чрезвычайной ситуации, и Хабаровском крае. В Приморье горит территория заповедника "Зов тигра", где огонь охватил 300 гектаров. Пожароопасный сезон объявлен в 66 регионах страны.

Новые термоточки зафиксированы в Иркутской области. Пожарные, лесники и местные жители двое суток боролись с огнем, который почти вплотную подошел к селу Барлук Куйтунского района. Населенный пункт с трудом отстояли. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать пал сухой травы. Небольшие по площади лесные пожары замечены в Омской, Челябинской и Ивановской областях. Сезон степных пожаров начался в Оренбуржье, где на помощь МЧС и Авиалесоохране пришла военно-транспортная авиация.

"Полет проходил в момент сброса на истинной высоте 100 метров. То есть то, что положено по инструкции у нас с визуальным контролем. Соответственно было организованно взаимодействие с наземными службами, которые находились на месте пожара. Сначала был выполнен контрольный проход с определением условий, направления для дальнейшего захода. И потом непосредственно практический слив огнегасящей жидкости", - пояснил командир дивизии Военно-транспортной авиации Дмитрий Сухоручкин.

Несмотря на сложную ситуацию, только за последние сутки удалось ликвидировать 122 пожара. От огня спасено более 13 тысяч гектаров леса.

Александр Огородников. Артем Рассказихин. "ТВ Центр".

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