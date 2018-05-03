В России могут ввести ответственность за соблюдение санкций США

Теги: совфед госдума Законопроект санкции бизнес

В России могут ввести уголовную ответственность для компаний, которые работают в России и исполняют санкции США. Подобные меры могут коснуться операторов сотовой связи, банков и крупных сетевых компаний.

В Совете Федерации готовы поддержать введение уголовной ответственности за следование американским санкциям на территории России, об этом пишет газета "Известия".

Ранее с подобной инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, компании, работающие в России, должны жить по российским законам. Соответствующие поправки в УК депутаты подготовят отдельным законопроектом, сенаторы готовы поддержать их.

"Санкции США и других стран направлены на сдерживание развития России и нарушение прав российских физических и юридических лиц. И если на территории нашей страны кто-то следует этим санкциям, за это должна быть ответственность", - заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Уголовная ответственность может распространиться на банки, операторов сотовой связи и крупные сетевые компании, которые, например, не работают в Крыму.

Читайте также:

Эксперт: США пытаются отрезать конкурентов в экономике

Трамп введет санкции против России, когда "она их заслужит"

Песков обвинил США в экономическом рейдерстве