В России могут ввести ответственность за соблюдение санкций США
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В России могут ввести уголовную ответственность для компаний, которые работают в России и исполняют санкции США. Подобные меры могут коснуться операторов сотовой связи, банков и крупных сетевых компаний.
В Совете Федерации готовы поддержать введение уголовной ответственности за следование американским санкциям на территории России, об этом пишет газета "Известия".
Ранее с подобной инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, компании, работающие в России, должны жить по российским законам. Соответствующие поправки в УК депутаты подготовят отдельным законопроектом, сенаторы готовы поддержать их.
"Санкции США и других стран направлены на сдерживание развития России и нарушение прав российских физических и юридических лиц. И если на территории нашей страны кто-то следует этим санкциям, за это должна быть ответственность", - заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Уголовная ответственность может распространиться на банки, операторов сотовой связи и крупные сетевые компании, которые, например, не работают в Крыму.
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