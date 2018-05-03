Минздрав намерен штрафовать за завышение цен на жизненно важные лекарства

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В России могут начать наказывать за завышение цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП). Минздрав предлагает штрафовать должностных лиц на 50 тысяч рублей, а юридических - на сумму излишне полученной выручки в двойном размере.

Для аптекарей и производителей лекарств начнут штрафовать за завышение цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП), сообщает газета "Известия".

Минздрав предложил штрафовать должностных лиц на 50 тысяч рублей, а юридических - на сумму, двукратную излишне полученной выручки.

В список ЖНВЛП входит более 700 лекарств. Цены на них регулирует государство, однако проверки Генпрокуратуры выявили завышение цен на ЖНВЛП.

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