Минздрав намерен штрафовать за завышение цен на жизненно важные лекарства
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В России могут начать наказывать за завышение цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП). Минздрав предлагает штрафовать должностных лиц на 50 тысяч рублей, а юридических - на сумму излишне полученной выручки в двойном размере.
Для аптекарей и производителей лекарств начнут штрафовать за завышение цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП), сообщает газета "Известия".
Минздрав предложил штрафовать должностных лиц на 50 тысяч рублей, а юридических - на сумму, двукратную излишне полученной выручки.
В список ЖНВЛП входит более 700 лекарств. Цены на них регулирует государство, однако проверки Генпрокуратуры выявили завышение цен на ЖНВЛП.
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