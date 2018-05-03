В Лондоне при взрыве пострадали 30 человек

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Около 30 человек этой ночью пострадали в результате взрыва на севере Лондона, большинство из них - дети. Сообщается, что десять человек с ожогами были госпитализированы. Инцидент произошел в районе Стэмфорд-Хилл, когда тысячи представителей еврейской общины отмечали на улице праздник Лаг ба-Омер.

При взрыве на севере Лондона пострадали около 30 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Десять человек были доставлены в больницы.

Предварительно, взрыв прогремел в ночь со среды на четверг в районе Стэмфод Хилл, где собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер - во время этого праздника жгут костры.

По одной из версий, причиной взрыва стало неосторожное обращение с горючим, которое использовалось для разжигания огня. По другой - взорвались аккумуляторы мобильных телефонов, которые некоторые из присутствующих бросали в костер.

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