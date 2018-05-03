Мощный ураган обрушился на Приморье

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На Приморье этой ночью обрушился мощный ураган. Он сопровождался ливнями и сильным ветром. Уже ближайшей ночью во власти непогоды окажется Сахалин.

На Приморье этой ночью обрушился мощный ураган. Он сопровождался ливнями и сильным ветром. Местами его порывы достигали 37 метров в секунду, передает "ТВ Центр".

Во Владивостоке из-за шторма и подтопления ряда улиц временно было приостановлено движение трамваев, троллейбусов и морского прибрежного транспорта. Сейчас энергетики устраняют обрывы линий электропередачи, а коммунальщики убирают поваленные деревья. При прохождении циклона более 26 тысяч жителей региона остались без света. Из-за подтоплений закрыт участок трассы Владивосток-Находка.

К аварийно-восстановительным работам привлекли 36 ремонтных бригад. Уже ближайшей ночью во власти непогоды окажется Сахалин.

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