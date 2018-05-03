Специалистам из США разрешили проверить ядерные объекты в КНДР

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"Настало время решить корейскую проблему раз и навсегда". С таким заявлением выступил Майкл Помпео. Накануне он принёс присягу и официально вступил в должность госсекретаря США. Переговоры по корейскому урегулированию прошли в среду между министрами иностранных дел КНДР и Китая. Пекин заявил, что полностью поддерживает план по денуклеаризации полуострова, принятый на недавней встрече глав двух корейских государств.

Китайские дипломаты такого ранга не появлялись в КНДР более десяти лет, передает "ТВ Центр". Вслед за межкорейским саммитом, Пекин отправляет в Пхеньян министра иностранных дел. На распространенных кадрах только протокольные рукопожатия и посещение знаковых мест северокорейской столицы. И никаких подробностей беседы с главой МИД КНДР.

Впрочем, тема очевидна. Готовится встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, и Китай параллельно ведет активные переговоры с соседями. Возможно, китайский министр Ван И сам увидится с лидером КНДР, что будет продолжением встречи на высшем уровне в Пекине. Девятого мая ожидается трехсторонний саммит высоких представителей Китая, Японии и Южной Кореи, на котором также будут обсуждаться отношения с Севером. Общая риторика - сдержанно-доброжелательная, тон был задан, возможно, историческим саммитом руководителей двух Корей.

"Прошедший саммит отличается от прошлых межкорейских встреч. С большой вероятностью, соглашения и результаты этого саммита будут выполнены и продолжены. Теперь самая важная повестка дня - улучшение отношений между Южной Кореей и Северной Кореей и денуклеаризация Корейского полуострова. И мы только делаем первый шаг", - сказал министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

Это заявление сделал глава министерства объединения Кореи, которое специально создано в Сеуле. Как шаг навстречу Северу - южане показательно демонтировали громкоговорители на границе с КНДР, через которые раньше критиковали режим Ким Чен Ына. Теперь ему обещают экономическое сотрудничество. Всё это будет, если, конечно, КНДР пообещает отказаться от ядерного оружия. Ким Чен Ыну предлагают сделку, политические дивиденды от которой должен получить только один человек - президент США. Лидер Южной Кореи уже предложил наградить Трампа Нобелевской премией мира.

"Президент Мун очень добр, раз предложил подобное. Я хочу добиться мира. Добиться покоя. Это было большой проблемой, но я думаю, что все получится. Посмотрим. Сейчас мы обсуждаем вопросы организации встречи. Я думаю, что дата и место встречи будут объявлены, возможно, уже через пару дней. Я хочу, чтобы она состоялась", - заявил Трамп.

Наиболее вероятно, что саммит Ким Чен Ына и Трампа тоже пройдет на границе двух Корей. Лидер КНДР пока идет на встречу. СМИ сообщили, что власти перевели из тюрьмы в гостиницу троих американских заключенных. Специалистам из США разрешили проверить ядерные объекты в Северной Корее. Впрочем, оценивать перспективы переговоров пока сложно. В КНДР не раз заявляли, что помнят судьбу Ливии, лидер которой - Муаммар Каддафи - тоже пошел на сделку и свернул свою ядерную программу.

Петр Вершинин, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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