Писателю Аркадию Инину исполнилось 80 лет

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Писатель, сценарист, актер и педагог Аркадий Инин отмечает 80 лет. Он автор 30 юмористических книг, более 40 комедийных сценариев и 200 теле- и радиопередач. В том числе любимой миллионами зрителей популярной телепрограммы "Вокруг смеха". В свой юбилей Инин отправился в путешествие по Эльбе.

С самого утра он уже за работой - даже в праздник на отдых нет времени. Шутит - писателя кормит усидчивость. Иначе бы не было 30 книг и около полусотни киносценариев. Именно Аркадий Инин любовно создавал образ свахи в картине "Одиноким предоставляется общежитие" - роль, где каждое слово и даже эмоцию он подбирал специально для Натальи Гундаревой, передает "ТВ Центр".

Он и сам не раз промелькнет на экране - в ленте "Однажды 20 лет спустя", которая тоже снималась по его сценарию. Аркадий Инин за третьей партой слева - вроде просто сидит, молчит, но в каждом кадре видно отношение к происходящему. И в жизни так - взгляд, ироничный и проницательный, без всяких слов говорит о многом.

"Мне кажется, что характер человека не меняется. Хотя я кинодраматург, преподаю во ВГИКе, учу студентов, что по ходу сценария у героя должен меняться характер, но я думаю, это требование не жизни, а драматургии, чтоб интересно было следить", - считает Аркадий Инин.

По канонам драматургии, сам он о работе в кино никогда не мечтал. В Харькове поступил сначала в политехнический, на инженера-электротехника, окончил институт с красным дипломом. Но еще студентом начал ездить по колхозам с агитбригадой. А потом послал свои работы в Москву. В Литературном Инину отказали. А во ВГИКе - все то же самое приняли на "ура".

"Пишут там - сценарист, артист... какой артист? Это от безвыходности просто. В той же "Дерибасовской"... Поехали в Америку, денег нет, только на одну актрису есть деньги. И все - и шоферы, и операторы, и помрежи - все входили в кадр и играли", - рассказал Инин.

Сюжет, который он придумал, про заокеанские приключения суперагента КГБ, точно отразил начало эпохи лихих 90-х. Сыграть в фильме хотел даже сам Дональд Трамп, в чьем казино снимали часть эпизодов, но нынешний президент США тогда смог попасть только в титры.

"А Гайдай сказал, что не знает такого артиста - Трампа - и не взял его", - пояснил Инин.

Малоизвестной, впрочем, остается и настоящая фамилия самого юбиляра - Гуревич. Инин - лишь псевдоним, который был взят в честь жены. С супругой Инной - они вместе уже 58 лет - с тех пор, как поженились на пятом курсе того самого харьковского политеха, который дал сатирику путевку на эстраду.

"Меня таксисты вот узнают, и один сказал - вы потрясающий, вы такой известный человек. А было это лет 10 назад - а дочка ваша, говорит, ну просто вообще, вот она звезда. То есть, он считал, что я Володя Меньшов, а моя дочка - Юлия Меньшова. Вот так вот узнают", - шутит Инин.

Борис Иванин, Владислав Подымский, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".