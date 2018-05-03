"Цезарь Куников" прошел под аркой Крымского моста

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Большой десантный корабль Черноморского флота "Цезарь Куников" впервые прошел под аркой Крымского моста в Керченском проливе.

Корабль направляется в Азов для участия в праздновании столетия Южного военного округа, передает "ТВ Центр". В пятницу корабль будет открыт для посещения жителям и гостям города.

Торжества намечены и в Ростове-на-Дону. Туда уже прибыл отряд из четырех кораблей Каспийской флотилии. Они совершили переход из Каспия по Волге, преодолели 13 шлюзов Волго-Донского судоходного канала, Цимлянское водохранилище, вошли в Дон и пришвартовались на набережной города.