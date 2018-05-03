В Минкомсвязи не исключили блокировку Viber вслед за Telegram

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Если у мессенджера Viber возникнут проблемы с предоставлением ключей шифрования ФСБ, то в его отношении может быть принято решение, аналогичное в ситуации с мессенджером Telegram. С 16 апреля в России идет процесс блокировки Telegram, тем не менее мессенджер продолжает оставаться доступным для российских пользователей.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования, сообщает "Интерфакс".

"Это вопрос к ФСБ, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение (как с Telegram – прим. ред.)", - заявил Никифоров.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Тем не менее, мессенджер уже две с половиной недели остается доступным для российских пользователей.

После блокировки Роскомнадзором ряда IP-адресов начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. В компании заявили, что мессенджер продолжит придерживаться политики конфиденциальности данных пользователей.

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