СК назначил новые экспертизы по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Теги: расследование Уголовное дело пожар скр тц кемерово
Следственный комитет назначит дополнительные экспертизы по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". В частности, это специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза изъятых видеозаписей.
Следственный комитет рассказал о ходе расследования уголовного дела о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
"По результатам недавней встречи с потерпевшими следствием назначен еще ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
К проведению экспертиз привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске.
В результате пожара 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, большинство из них - дети. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
Сотрудники СКР выяснили, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник. По делу о пожаре арестованы восемь человек. После трагедии губернатор Кемеровской области подал в отставку.
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