Гражданину Польши Мацейчуку запретили въезд в Россию на 30 лет

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Гражданину Польши Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию на 30 лет. Соответствующее уведомление ФСБ он опубликовал в среду у себя в Facebook. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков одобрительно отозвался о депортации поляка, назвав его "скандалистом и русофобом".

Гражданин Польши Томаш Мацейчук на своей странице в Facebook сообщил о том, что получил запрет на въезд в Россию до 2048 года.

Получил запрет на въезд в Россию сроком на 30 лет - до 10 апреля 2048 Dostalem zakaz wjazdu do Rosji na 30 lat - do 10 kwietnia 2048 roku Опубликовано Tomasz Maciejczuk 2 мая 2018 г.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал правильным решение выдворить Мацейчука из России с запретом на въезд. Он подчеркнул, что Мацейчук не имеет оснований называться журналистом.

"Скандалисту и русофобу Т. Мацейчуку запрещен въезд в Россию до 2048 года. Верное решение. И он не "польский журналист", а просто самозванец", – отметил Пушков в Twitter. Он пояснил, что комиссия Совфеда по информационной политике занималась делом Мацейчука и выяснила, что у него не было аккредитации МИД, он не работал ни на одно СМИ.

Томаш Мацейчук регулярно появлялся в эфире российских телеканалов. В ноябре 2016 года он спровоцировал драку в эфире программы "Право голоса" на ТВЦ.

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