Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

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Сбербанк снизил ставки по ряду потребительских кредитов без обеспечения в диапазоне от 1 процентного пункта до 8. Ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей снизились на 1-4 п.п. - до 11,9-15,9%. При этом ставки по кредитам на 30–300 тысяч рублей остались прежними - 12,9–19,9%.

Сбербанк снизил ставки по ряду потребительских кредитов без обеспечения в диапазоне от 1 до 8 процентных пунктов, передает РИА Новости.

Снижение ставки для кредитов на сумму от 300 000 до 1 млн руб. составило 1-4 п. п., новые ставки - 11,9-15,9 %. Ставки на суммы 30 000 - 300 000 руб. останутся неизменными и составят 12,9-19,9 %.

"Также с сегодняшнего дня для своих зарплатных клиентов Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита - с трех до пяти миллионов рублей и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет", - добавили в банке.

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