Япония подарит щенка акита-ину фигуристке Загитовой
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В японском городе Одатэ в северной префектуре Акита открылась выставка собак акита-ину. Одного из щенков подарят российской олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. Она попросила родителей разрешить завести собаку, если победит на Олимпиаде.
Япония подарит щенка акита-ину российской олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, сообщает РИА Новости.
Akita her heart: #PyeongChang2018 Olympic women's #figureskating champion #AlinaZagitova of #Russia set to be presented with Japanese #Akita puppy in #Moscow #akitainu #秋田犬https://t.co/l0nM2x0UzB— Kyodo News - English (@kyodo_english) 3 мая 2018 г.
В японском городе Одатэ в северной префектуре Акита проходит выставка собак акита-ину, будущая собака Загитовой также представлена на ней.
"Во время выставки мы представим щенка, который был выбран олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и отправится к ней в Россию. Загитова сама выбрала его по фотографиям. Это девочка, ей два месяца, у нее уже есть имя — Масару (победитель - прим. ред.). В Японии это мужское имя, но, видимо, для русского слуха оно не вызывает таких ассоциаций, и спортсменка выбрала именно его", - сообщил представитель Общества защиты собак акита-ину.
Фигуристка попросила родителей, чтобы в случае победы на Олимпиаде ей разрешили завести акита-ину. Фотографии животного она увидела, когда готовилась к олимпийским соревнованиям в префектуре Ниигата.
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