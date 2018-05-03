Япония подарит щенка акита-ину фигуристке Загитовой

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В японском городе Одатэ в северной префектуре Акита открылась выставка собак акита-ину. Одного из щенков подарят российской олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. Она попросила родителей разрешить завести собаку, если победит на Олимпиаде.

Япония подарит щенка акита-ину российской олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, сообщает РИА Новости.

В японском городе Одатэ в северной префектуре Акита проходит выставка собак акита-ину, будущая собака Загитовой также представлена на ней.

"Во время выставки мы представим щенка, который был выбран олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и отправится к ней в Россию. Загитова сама выбрала его по фотографиям. Это девочка, ей два месяца, у нее уже есть имя — Масару (победитель - прим. ред.). В Японии это мужское имя, но, видимо, для русского слуха оно не вызывает таких ассоциаций, и спортсменка выбрала именно его", - сообщил представитель Общества защиты собак акита-ину.

Фигуристка попросила родителей, чтобы в случае победы на Олимпиаде ей разрешили завести акита-ину. Фотографии животного она увидела, когда готовилась к олимпийским соревнованиям в префектуре Ниигата.

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