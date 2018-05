Япония подарит щенка акита-ину фигуристке Загитовой

Япония подарит щенка акита-ину российской олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, сообщает РИА Новости.

Akita her heart: #PyeongChang2018 Olympic women's #figureskating champion #AlinaZagitova of #Russia set to be presented with Japanese #Akita puppy in #Moscow #akitainu #秋田犬https://t.co/l0nM2x0UzB