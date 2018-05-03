Лавров: Скрипали упрятаны британскими спецслужбами

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Отказ британских властей предоставить России доступ к Сергею Скрипалю и его дочери Юлии дает основание рассматривать сложившуюся ситуацию как похищение или преднамеренную изоляцию. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Российскую сторону, прежде всего, беспокоит состояние здоровья и положение Скрипалей.

Сергей и Юлия Скрипаль "упрятаны" британскими спецслужбами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама", передает РИА Новости.

"Поведение британских властей вызывает множество вопросов. В частности, замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне. Сами пострадавшие упрятаны британскими спецслужбами", - сказал министр.

"Российскую сторону, прежде всего, беспокоит состояние здоровья и положение Скрипалей, втянутых англичанами в эту провокацию", - отметил Лавров. По его словам, Лондон действиям в рамках международных правовых норм предпочитает громкие заявления и "мегафонную дипломатию", но Россия остается готовой к сотрудничеству.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России. На этом основании Москву обвинили в причастности к инциденту.

Пострадавшие на настоящий момент вышли из комы. Сергей Скрипаль, по информации больницы Солсбери, продолжает находиться в стационаре, его состояние улучшается. Его дочь была выписана и восстанавливается в неназванном месте.

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