Кабмин утвердил перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке

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Правительство России утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными знаками с 2019 года. В частности, обязательной станет маркировка табачной продукции, духов и туалетной воды, шин и покрышек, предметов одежды, обуви и фотокамер.

Правительство России утвердило перечень товаров, которые будут подлежать обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

В частности, обязательной станет маркировка табачной продукции, духов и туалетной воды, шин и покрышек, предметов одежды, пальто, плащей и курток, постельного, столового, туалетного и кухонного белья, обуви, а также фотокамер.

Также правительство поручило создать единый каталог товаров, подлежащих обязательной маркировке.

"Базовые принципы, заложенные в модели, предусматривают в том числе идентификацию каждой единицы товара путем присвоения товарам уникальных кодов, создание информационной системы маркировки, в которой будет храниться вся информация, генерируемая всеми участниками системы маркировки в процессе жизненного цикла товара, создание единого каталога товаров России", - говорится в пояснительной записке.