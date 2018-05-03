Трампа предложили наградить Нобелевской премией мира

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С предложением выдвинуть Дональда Трампа на премию мира обратилась в Нобелевский комитет группа из 18 американских конгрессменов. Один из самых бескомпромиссных президентов в истории США, по их мнению, достоин награды за усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР. Тем временем, Китай пытается не допустить обещанной Трампом торговой войны с США. Переговоры начались в четверг в Пекине.

Перед началом непростых переговоров фотографам удается уловить лишь несколько кадров. Судя по ним, настрой у министра финансов США Стивена Мнучина весьма оптимистичный, как и у его непосредственного руководителя - президента Дональда Трампа, передает "ТВ Центр".

"Наша замечательная команда в Китае пытается договориться о единых "правилах игры" в торговле! Я жду, что в ближайшее время мы будем вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. У нас всегда будут хорошие (отличные) отношения!" – написал Трамп в Twitter. "Хорошие" или "отличные", но явно с положительным результатом, надеется президент. Впрочем, эксперты такого оптимизма не разделяют.

"Позиции двух сторон на переговорах настолько далеки друг от друга, что китайская сторона скептически оценивает возможность выработки соглашения в ходе предстоящего раунда и не исключает возможности того, что через месяц представителям КНР придется отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров", - пишет The Wall Street Journal.

Встреча - первая с начала экономического конфликта, который уже прозвали "торговыми войнами". США ввели ввозные пошлины на сталь и алюминий, а еще грозятся применить подобные меры к целому ряду китайских товаров. Пекин приготовил контрудар. Мол, вполне может обойтись даже без американского программного обеспечения, вплоть до замены Windows и Android.

"Мы призываем США предпринять конкретные действия, отказаться от односторонних действий и протекционизма, уважать правила Всемирной торговой организации", - сообщил представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн.

В этой торговой войне не будет победителей и проигравших, предупреждают эксперты. Пострадают в конечном итоге потребители, при этом по всему миру. Китай и США - две крупнейшие экономики планеты.

"Я направляюсь туда вести откровенную дискуссию и надеюсь, что мы сможем добиться серьезного прогресса. Нам предстоят непростые переговоры, и я не считаю своей обязанностью возвращаться из Пекина с конкретными достигнутыми договоренностями", - заявил Мнучин.

Вопреки словам министра, рынки уже отреагировали ростом. Президент Трамп - мастер сделок. Экономика для него - инструмент достижения политических целей - и бизнес-аналитикам это хорошо известно. Несколько дней назад, например, Белый дом в очередной раз отсрочил введение пошлин для европейских партнеров, дав им время на раздумья. Впрочем, с "азиатским драконом" такая тактика может и не сработать.

Матвей Шестаков, Олег Гаврилов, "ТВ Центр".

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