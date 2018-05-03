В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ

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Российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу в Сирии над акваторией Средиземного моря после взлета с базы "Хмеймим". Об этом сообщили в Минобороны России. Предварительно, в двигатель Су-30СМ попала птица. Оба пилота, находившиеся на борту истребителя, погибли.

Истребитель ВКС России Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем, оба летчика погибли, передает ТАСС.

"3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома "Хмеймим" над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - сообщили в Минобороны России.

Предварительно, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель. "Никакого огневого воздействия по самолету не было", - подчеркнули в военном ведомстве.