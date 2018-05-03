В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

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На юге Чехии произошло столкновение двух пассажирских поездов. По предварительным данным, травмы получили шесть человек из пятидесяти находившихся в вагонах.

Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя службы спасения республики Ива Матеу.

ЧП произошло возле Ческе-Крумова на юге страны, примерно в 10 утра по московскому времени. По предварительным данным, пострадали как минимум шесть человек. Всего в вагонах двух поездов находились 50 пассажиров.

На месте ЧП работают спасатели, пожарные и сотрудники скорой медицинской помощи. Движение на участке железной дороги, где произошло столкновение, временно приостановлено.