"Собибор" Константина Хабенского выходит в российский прокат

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В российский прокат в четверг выходит отечественная картина "Собибор". Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о единственном успешном восстании пленных в нацистском лагере.

"Собибор" - дебютная режиссерская работа Константина Хабенского. Он же исполнил и одну из главных ролей в фильме, передает "ТВ Центр".

Актёр сыграл советского лейтенанта Александра Печерского, который сумел организовать и осуществить побег заключенных из Собибора, в котором, лишь по примерным подсчётам, были убиты более 250 тысяч человек.

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