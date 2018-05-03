"Собибор" Константина Хабенского выходит в российский прокат
В российский прокат в четверг выходит отечественная картина "Собибор". Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о единственном успешном восстании пленных в нацистском лагере.
"Собибор" - дебютная режиссерская работа Константина Хабенского. Он же исполнил и одну из главных ролей в фильме, передает "ТВ Центр".
Актёр сыграл советского лейтенанта Александра Печерского, который сумел организовать и осуществить побег заключенных из Собибора, в котором, лишь по примерным подсчётам, были убиты более 250 тысяч человек.
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