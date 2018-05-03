В Хабаровске загорелись девять домов и автосервис

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В Хабаровске из-за бытового пожара загорелись девять жилых домов и автосервис. Площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Распространению огня способствует сильный ветер. На месте ЧП работают вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.

В Хабаровске горят девять жилых домов и автосервис на площади две тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, ЧП началось из-за бытового пожара, а сильный ветер стремительно распространил огонь на остальные здания.

На место пожара прилетели вертолет Ми-8 и самолет Бе-200. Они уже осуществили первые сливы. Также работают несколько пожарных расчетов.

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