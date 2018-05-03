Никол Пашинян собрал подписи для выдвижения в премьеры Армении

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Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян собрал подписи депутатов парламента, необходимые для выдвижения его кандидатуры в премьер-министры страны. Ранее правящая Республиканская партия Армении пообещала проголосовать за кандидата в премьеры, обладающего поддержкой одной трети депутатов парламента.

Никол Пашинян собрал подписи одной трети депутатов парламента. Это было необходимо для выдвижения его кандидатуры в премьеры Армении, передает ТАСС.

"Мы смогли собрать подписи одной трети депутатов парламента. Кандидатура Пашиняна будет официально выдвинута или сегодня, или завтра", - сообщил депутат от оппозиционного блока "Елк" Арарат Мирзоян.

В минувшую среду правящая в Армении Республиканская партия заявила, что на голосовании в парламенте 8 мая на выборах нового премьер-министра страны не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит ту кандидатуру, которую выдвинет одна треть депутатов Национального собрания.

Оппозиционные фракции парламента "Дашнакцутюн", "Царукян" и "Елк" заявили, что намерены поддержать "кандидата от народа" Никола Пашиняна.

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