В Москве нашли подпольную лабораторию по изготовлению оружия

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Полицейские нашли мастерскую по незаконному изготовлению и ремонту огнестрельного оружия на Профсоюзной улице в Москве. Подозреваемый – 35-летний неработающий житель столицы – был отпущен под подписку о невыезде.

Сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали в Москве подпольную лабораторию по изготовлению огнестрельного оружия. Как сообщила ТАСС представитель МВД Ирина Волк, по делу задержан 35-летний неработающий житель столицы.

Предварительно, в гараже мужчины нашли револьвер системы "Наган", пистолеты ПМ, приспособление для бесшумной стрельбы, карабин Мосина, автомат Калашникова, снайперский прицел, а также 244 патрона разного калибра.

"Кроме того, обнаружены сверла, разверстки, матрицы и другое оборудование, которое использовалось для внесения технических изменений и изготовления огнестрельного нарезного оружия и боеприпасов", - рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.