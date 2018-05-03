На Украине "декоммунизируют" две области

Теги: Украина россия

На Украине в рамках "декоммунизации" в ближайшее время переименуют две области. Ранее стало известно, что депутаты Рады предложили переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую.

Две области Украины будут переименованы, заявил директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, передает РИА Новости.

Какие именно области будут переименованы, не уточняется. Однако в апреле стало известно, что депутаты Рады предложили переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую.

На Украине с мая 2015 года действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Так, Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград - Кропивницким.

Читайте также:

На Украине требуют писать название Днепропетровска по-русски как "Днипро"

Украина изменит названия портов, чтобы забыть о "советской оккупации"

Google переименовал города Крыма по требованию Киева