Опрос: свыше 80% россиян считают себя счастливыми

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Свыше 80% россиян считают себя счастливыми людьми, среди главных причин - наличие семьи, детей, хорошее самочувствие и любимая работа. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Восемь из десяти жителей России полностью удовлетворены своей жизнью, показал опрос ВЦИОМ.

Как передает "МИР24", больше всего оптимистов - среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (87%). Среди людей с высокой зарплатой "процент счастья" еще выше – 96%. Среди людей старше 60 лет оптимистов оказалось 79%, среди малообеспеченных – 58%.

Каждый третий респондент отметил, что чувство счастья обеспечивает семья, 16% назвали хорошее здоровье, 14% – работу, 13% – детей. Недовольство в основном провоцируют финансовые проблемы.

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