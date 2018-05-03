В Москве организовали почти 250 точек для пикников

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Столичная полиция начала проверять места, где отдыхают "с огоньком". Сезон пикников открыт, и город к нему подготовился: в столице организовано почти 250 точек, где можно пожарить шашлык - удобно и безопасно. Ну а тех, кому проще устроить "горячий" праздник во дворе или в ближайшем лесопарке, ждут штрафы - до пяти тысяч рублей.

Рецепт отличных майских праздников прост и уже традиционен. Хорошая погода, природа и шашлык, передает "ТВ Центр". Полиция, пожарные и журналисты - лишние ингредиенты, считают некоторые.

К этой компании у закона претензий нет (см. видео). Сотрудники МЧС предупреждают, чтобы люди не забывали об опасности пожара. Следили за шашлыком: но не чтобы мясо не подгорело, а чтобы трава вокруг не загорелась.

"Убедиться, что имеется достаточно оборудованное место, где нет сухой травянистой растительности. Элементарно просто поставить мангал в этой зоне, для того чтобы любая искра не попала", - сказал заместитель главного госинспектора Новомосковского АО Москвы Сергей Перегудов.

Как выяснилось, лишним предупреждением мясо и настроение не испортишь. Обычная проверка и профилактическая беседа. От шашлыка отвлекли совсем ненадолго.

Здесь, конечно, рядом пруд. В случае необходимости всегда можно быстро принести воды. Но вот эта компания, приехав на пикник, захватила из автомобиля даже огнетушитель. Пожарные говорят: это мелочь, но очень важная и для их глаз исключительно приятная, потому что люди правильно подходят к организации своего отдыха.

У полицейских проблема другая - алкоголь. И здесь альтернативы нет. Употреблять в общественном месте нельзя. Как бы этого не хотелось. Нельзя не только по закону. Вокруг много детей.

Мусор - это отдельный разговор. После пикника берег должен остаться таким же чистым, как и в начале праздника. И здесь опять же - проблема не в штрафах, а в обычном человеческом отношении. Иначе завтра прийти на пикник будет уже просто некуда.

Дмитрий Гусев. Егор Миронов. Сергей Сенченков. "ТВ Центр".