Дожди вернутся в Москву в выходные

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Рабочая неделя в Москве ожидается солнечной и теплой. В четверг на улице - плюс 23 - это по-прежнему выше климатической нормы. Однако в выходные в российскую столицу снова придут дожди.

Лето - в мае! В четверг в столице - яркое солнце, чистое небо и очень тепло - прямо как в июле, передает "ТВ Центр".

На улице - плюс 23 - это по-прежнему выше климатической нормы. Правда, всего лишь на пять градусов, а не на десять, как накануне. Кстати, в минувшее воскресенье погоде не хватило совсем немного, чтобы побить рекорд 1977 года, когда в Москве стояла настоящая жара - выше 28 градусов.

Горожане наконец достали летние наряды. Но и зонты лучше держать под рукой. Осадков не предвидится только в ближайшие два дня, а вот в выходные начнутся дожди.