Фестиваль "Московская весна A Cappella" продлится до 9 мая

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В Москве в рамках городского фестиваля и международного конкурса "Московская весна A Cappella" прошли уже 900 выступлений под открытым небом. Мероприятия продлятся до 9 мая.

900 выступлений под открытым небом уже прошли в Москве в рамках городского фестиваля и международного конкурса "Московская весна A Cappella", передает "ТВ Центр". Он стартовал на прошлой неделе и продлится до 9 мая.

Вокальные группы, поющие без инструментального сопровождения, приехали из 16 стран, в том числе Испании, Италии, Франции, Великобритании, Израиля, США. А также из разных городов и регионов России. Зрителям предлагают не только насладиться их выступлениями, но и проголосовать за того, кто понравится больше всех. Это голосование и мнение жюри определит победителей конкурса.