Большой театр рассматривает возможность гастролей балета "Нуреев"

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Большой театр обсуждает с импресарио возможность гастролей балета "Нуреев", сообщил гендиректор ГАБТ Владимир Урин. По его словам, запрос на постановку есть в Лондоне, куда труппа Большого театра отправится на гастроли будущим летом и будет выступать на сцене Королевского театра Ковент-Гарден.

Завершение сезона в Большом театре посвятят двухсотлетию легендарного балетмейстера Мариуса Петипа. Об этом сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

Уже в июне вновь покажут балет "Дочь фараона" в постановке французского хореографа Пьера Лакотта, передает "ТВ Центр". Кроме того, 31 мая и 1 июня пройдет гала-концерт звезд мирового балета. Также запланированы гастроли в Китае и Южной Корее.

На гастроли может отправиться и балет "Нуреев" режиссёра Кирилла Серебренникова. Постановку могут показать на сцене Королевского театра Ковент-Гарден в Лондоне. Но есть определённые сложности. На гастроли обычно выезжают 240 человек, а в случае с "Нуреевым" необходимо на 120 человек больше и шесть фур декораций. Это очень серьезный экономический, финансовый вопрос, подчеркнул Урин.

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