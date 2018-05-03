Собянин отметил успех москвичей на Всероссийской школьной олимпиаде

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с новым рекордом на всероссийской олимпиаде. Об этом сообщается на персональном сайте мэра.

Ученики московских школ обновили рекорд Всероссийской олимпиады школьников, завоевав более 900 дипломов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На 89 больше, чем в прошлом году. 191 победитель. Дипломы завоевали ученики 227 школ. Поздравляю! Этот большой успех московской школы. Низкий поклон учителям. Горжусь ребятами – победителями", - написал он в блоге на своем персональном сайте.

Мэр Москвы отметил необходимость дальнейшего повышения конкурентоспособности столичного школьного образования, отметив, что это является результатом напряженной работы на всех уровнях.

"В московские вузы приезжают лучшие абитуриенты со всей страны. Поэтому и наша московская школа должна давать маленьким москвичам знания и умения, которые откроют им возможности поступать в лучшие колледжи и вузы, позволят конкурировать со своими сверстниками из других регионов страны. И от всех нас, от меня лично, моих управленческих действий, от директоров, от учителей зависит очень и очень многое", - уверен Собянин.