Ветераны ВОВ получат 10 тысяч рублей в честь Дня Победы

Теги: Общество ветеран деньги день победы

Участники Великой Отечественной войны получат в честь Дня Победы 10 тысяч рублей. Теперь такие выплаты будут проходить ежегодно, а не только в юбилейные годы. Также дополнительно к военным пенсиям с 1 апреля 2018 года будут проиндексированы социальные пенсии на 2,9%.

Ветераны Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей в честь дня Победы, сообщает "Интерфакс".

"Дополнительно, учитывая заслуги старшего поколения в победе в Великой Отечественной войне, президентом России 5 апреля принято решение о выплате ежегодно, а не только в юбилейные годы, единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны из расчёта 10 тысяч рублей", - заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

Она также сообщила, что дополнительно к военным пенсиям с 1 апреля 2018 года проиндексированы социальные пенсии на 2,9% участникам ВОВ, инвалидам войны, ветеранам боевых действий, лицам, достигшим 80-летнего возраста.

Читайте также:

Неисправный лифт больше года "держал в заложниках" двух ветеранов

Подмосковный ветеран Ручкин не дожил до новоселья

Ветерану ВОВ вручили орден за подвиг 72-летней давности

Следователи проверяют информацию о попытке отобрать квартиру у ветерана ВОВ