Песков призвал не верить слухам об ищущих убежище в США россиянах

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В Кремле сомневаются в достоверности сообщений о рекордном числе россиян, просящих убежище в Штатах. Ранее СМИ сообщили, что число таких российских граждан побило рекорд 24-летней давности – в 2017 году Служба гражданства и иммиграции США получила 2,6 тысяч прошений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит с ходу доверять информации о якобы рекордном числе россиян, запросивших убежище в США, передает РИА Новости.

"Мы не знаем, насколько они достоверны. Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно ко всем цифрам подходить. С ходу доверять вряд ли можно", - сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "рекордное количество" россиян запросили политическое убежище в США, это побило рекорд 24-летней давности. В частности, в 2017 году было подано более 2,6 тысячи ходатайств о предоставлении убежища.

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