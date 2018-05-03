В Кремле не считают, что "Ренова" пользуется ситуацией с санкциями

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В Кремле не согласны с тем, что компании используют ситуацию с санкциями для решения своих внутренних проблем. Ранее "Коммерсант" написал, что "Ренова" направила в правительство список мер поддержки своих активов: от рефинансирования кредитов на 820 миллионов евро до запрета на импорт газировки и минералки.

Кремль не считает, что группа "Ренова" Виктора Вексельберга пытается решить свои проблемы, прикрываясь санкциями, передает ТАСС.

"Не считаю корректной такую постановку вопроса. Вы считаете, что "Ренова" пользуется ситуацией? "Ренова", которая подверглась таким незаконным санкциям?", - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что группа компаний "Ренова" Виктора Вексельберга, которая попала под санкции, попросила поддержки у правительства и направила в кабмин список мер поддержки своих активов: от рефинансирования кредитов на 820 миллионов евро до запрета на импорт газировки и минералки.

6 апреля США ввели санкции против нескольких крупных российских бизнесменов, госменеджеров и российских компаний. Российский фондовый рынок отреагировал на них обвалом 9 апреля. После этого существенно ослабил позиции и рубль.

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