В Армении неизвестные открыли стрельбу в банке

Теги: банк нападение армения Происшествие

Двое преступников совершили вооруженное нападение на филиал банка HSBC в центре Еревана. Один человек погиб, двое пострадали. На месте происшествия работают правоохранители.

В Армении двое злоумышленников открыли стрельбу в банке в центре Еревана, сообщает РИА Новости.

В результате один человек погиб, двое пострадали. Местные СМИ сообщают, что нападавшие застрелили охранника банка, а когда на вызов прибыла полиция, ранили в перестрелке одного из полицейских.

ЧП произошло в филиале банка HSBC на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна. На месте происшествия работают правоохранители, передает "Газета.Ru".

Читайте также:

Никол Пашинян собрал подписи для выдвижения в премьеры Армении