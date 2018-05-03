Шойгу: на Параде Победы впервые покажут гиперзвуковую ракету "Кинжал"
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Истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом "Кинжал" будут участвовать в Параде Победы в Москве. Об этом сообщил в четверг министр обороны России Сергей Шойгу. Кроме того, на Параде будет представлены зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые машины "Терминатор".
Модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", примут участие в параде Победы в Москве. "В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57 (проект ПАК ФА, истребитель пятого поколения), Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал", — приводит "Газета.Ru" слова главы Минобороны Сергея Шойгу.
По его словам, на Параде традиционно будут представлены перспективные образцы вооружения и военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", боевые машины "Терминатор", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9".