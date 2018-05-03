Шойгу: на Параде Победы впервые покажут гиперзвуковую ракету "Кинжал"

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Истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом "Кинжал" будут участвовать в Параде Победы в Москве. Об этом сообщил в четверг министр обороны России Сергей Шойгу. Кроме того, на Параде будет представлены зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые машины "Терминатор".