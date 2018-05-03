Путин и Инфантино получили паспорта болельщика ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино осмотрели Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 в Сочи и получили свои удостоверения.

Президент России Владимир Путин и президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков ЧМ по футболу, сообщает "Газета.Ru".

С помощью автомата электронной очереди глава Минкомсвязи Николай Никифоров распечатал президенту России и главе FIFA талоны, с которыми они подошли к стойкам регистрации. Там операторы выдали им ID-карты.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск.

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